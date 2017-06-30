В Избранное

Сирия, 30 июня. На территории провинции Идлиб активизировалась деятельность подпольных ячеек ИГ*. Между боевиками отдельных бригад ССА** вспыхнул вооруженный конфликт к западу от Даръа. Отряды SDF**** плотно окружили Ракку, захватив ключевой населенный пункт к югу от города, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли троих бойцов в ходе тяжелых боев с исламистами в районе Джобар и вблизи Айн Тармы на востоке Дамаска; подверглись танковым обстрелам ССА на севере Латакии; продолжали противостояние с ИГИЛ* в районе нефтегазовых полей на востоке от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло поселок Хумайма на юге провинции Хомс недалеко от станции «Т-2»; лишилось больше 20 боевиков и четырех военных пикапах в предместьях Дейр эз-Зора; назначило нового главу отрядов «Джейш Халид ибн Аль-Валид», базирующихся в провинции Даръа; убило двоих и ранило еще троих курдских бойцов на востоке Ракки; потеряло четверых членов «спящей ячейки» в результате налета «Ахрар аш-Шам» в Маарет Аль-Нумане.

Курды: заняли поселок Касрат Аффан к югу от Ракки; выпустили из плена 83 террориста ИГ в городе Айн Исса.

Международная коалиция: провела бомбардировку мирных кварталов в южных окрестностях Ракки; убила нескольких иракских солдат в результате ошибочного авиаудара в пригороде Мосула.

Сирийская свободная армия (ССА): утратила контроль над частью позиций в окрестностях Айн Тармы под Дамаском; лишилась восьми боевиков в результате междоусобного конфликта на западе от Даръа; потерпела неудачу в ходе атаки города Аль-Баас к северу от Кунейтры.

Провинция Дамаск

В прошедшие сутки проправительственные силы продолжали вести наступление на опорные пункты незаконных формирований недалеко от поселения Айн Тарма, расположенного в восточных окрестностях Дамаска. Как сообщал новостной центр Moustafa Dannoun News, ополченцы-шииты и военнослужащие армии САР в ходе ожесточенного противостояния заняли ряд ключевых опорных пунктов вблизи газоперерабатывающей станции «Санбол». Отрядам радикалов был нанесен значительный урон в живой силе. Тем не менее, по данным новостного канала в Twitter (@norsstudies), в результате столкновений были также убиты трое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).

Тяжелые бои накануне также шли в районе Джобар на востоке Дамаска, передавал на странице в Twitter (@AHM_HER1) источник, связанный с оппозиционными формированиями. Напомним, проасадовские войска ведут операцию по освобождению этого района, представляющего стратегическое значение. На окраинах Айн Тармы пролегают важные линии поставок исламистов. Бойцы-шииты намерены отрезать Джобар, который почти целиком находится под контролем боевиков с 2011-го года.

Провинция Латакия

Боевики-исламисты, засевшие в горах на севере Латакии, в минувшие сутки активизировали обстрелы позиций правительственных войск. Утром радикалы вели огонь из танковых орудий по опорным пунктам САА вблизи населенного пункта Утейрат, сообщалось на странице боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в Twitter (@FSAPlatform).

Чуть позже, по данным местных активистов, исламисты начали обстрел во время похорон военнослужащих САА в городе Кинсабба. Данные о потерях в рядах армии САР и возможных жертвах среди гражданского населения до сих пор устанавливаются. В остальной части Латакии по-прежнему сохраняется стабильная с точки зрения безопасности обстановка.

Провинция Хомс

Бойцы ливанского формирования «Хезболла» и сил Национальной обороны (NDF)****** накануне продолжали наступление на укрепрайоны террористов «Исламского государства»* вдоль шоссе М-20 на востоке от Пальмиры. Ожесточенные столкновения шли на окраине крупного нефтяного поля Хейль недалеко от месторождения газа Арак, сообщал Twitter-канал (@SyriaWar2). Проасадовские подразделения вели атаки при поддержке правительственной авиации. Союзники армии САР понемногу приближаются к Ас-Сухне, освобождение которой откроет путь на Дейр эз-Зор. В данный момент штурмовые группы действуют примерно в 20 километрах от ключевого города.

Между тем отряды NDF и «Хезболлы», развивающие наступление в южной части региона вблизи границы с провинцией Дейр эз-Зор, освободили от ИГИЛ населенный пункт Хумайма, находящийся в 30 километрах от насосной станции «Т-2». Бойцы, которые действуют в этом районе Хомса у границы с Ираком, также постепенно приближаются к Дейр эз-Зору.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская авиация накануне активизировала работу в окрестностях Дейр эз-Зора. Утром бомбардировкам ВВС САР подверглись опорные пункты террористов «Исламского государства» недалеко от поселка Джафра, расположенного к юго-востоку от столицы провинции. Согласно сведениям информационного канала в Facebook (@DamasCountryside.Now), в ходе боевого вылета была ликвидирована группа боевиков и четыре военных автомашины группировки.

Позже правительственные ВВС вели бомбардировки позиций ИГ на окраинах Дейр эз-Зора. Под ударами оказались опорные пункты радикалов в районе Аль-Панорама на западе города, а также рядом с вершиной Аль-Тарда в южных предместьях столицы провинции. По информации военного источника в сети Twitter (@hasani_husini), в ходе операции были уничтожены по меньшей мере 15 боевиков «Исламского государства».

Провинция Даръа

В поселке Аль-Шаджара на западной окраине Даръа накануне днем неожиданно разгорелся вооруженный конфликт между отрядами «Лива Аль-Мусанна» и «Лива Шухада Аль-Ярмук», входящими в состав Сирийской свободной армии (ССА). В результате междоусобных боев были убиты в сумме восемь исламистов обеих бригад. В последнее время вооруженные стычки в рядах сирийской вооруженной оппозиции отмечаются все чаще. Противостояние между отдельными группировками уже почти превратилось в настоящую войну.

Представители командования ИГИЛ назначили нового главу террористов формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», базирующихся на западе от административного центра провинции, — Абу Тамима Джауни, передавал новостной центр Al Manar News. Эта группировка регулярно ведет бои с отрядами «Свободной армии», рассчитывая расширить зону своего влияния в регионе. Пока что боевики «Джейш Халид ибн Аль-Валид» имеют небольшой анклав у юго-западной границы провинции.

Провинция Идлиб

Боевики-оппозиционеры группировки «Ахрар аш-Шам» накануне совершили нападение на командный пункт «спящей ячейки» ИГИЛ в городе Маарет Аль-Нуман, находящемся в южной части провинции Идлиб. По данным портала Qalaat al Mudiq, четверо боевиков были нейтрализованы. Кроме того, ликвидированы несколько заминированных автомобилей и захвачена значительная часть оружия террористов. По данным «Аль-Амак», в Идлибе базируются около ста подпольных групп боевиков ИГ.

Позже у командного пункта «Ахрар аш-Шам» в поселке Харем на западе региона взорвалась бомба. Об этом сообщал местный портал Edlib Media Center. Несколько зданий инфраструктуры были частично разрушены, однако никто не пострадал. Боевики «Ахрар аш-Шам» убеждены, что взрывное устройство было установлено одной из подпольных ячеек ИГ.

Провинция Ракка

В минувшие сутки курдские силы захватили поселок Касрат Аффан, расположенный к югу от Ракки вблизи магистрали М-4. В ходе противостояния, согласно сведениям военного источника в Twitter (@ClaudiaAlMina), были ликвидированы как минимум четверо террористов «Исламского государства». Таким образом, отряды террористической группировки, по-прежнему занимающие большую часть столицы провинции, оказались в плотном кольце блокады курдов. Авиация западной коалиции, которая регулярно поддерживает наступление Демократических сил Сирии (SDF) и формирований YPG в Ракке, вела бомбардировки объектов ИГ в районе деревни Касрат Аффан. Однако один из ударов пришелся по жилому кварталу населенного пункта: в результате, по данным Al Manar News, погибли три мирных жителя.

Курды, в свою очередь, также понесли потери в численном составе. Так, информагентство террористов ИГИЛ «Аль-Амак» передавало, что вчера днем в результате обстрелов боевиков-снайперов на восточной окраине Ракки были убиты двое солдат SDF, еще трое бойцов — ранены.

Командование «Демократических сил» накануне выпустило из плена 83 террориста ИГ в городе Айн Исса к северу от административного центра, передавал новостной канал в Twitter (@AynYaqiza). Курды приняли решение амнистировать тех боевиков, которые ранее добровольно сдались сами и сложили оружие.

Провинция Кунейтра

По данным ливанского информагентства Al Masdar News, проасадовские ополченцы-шииты в прошедшие сутки вернули последние опорные пункты на севере провинции Кунейтра, которые были захвачены радикалами в последние несколько дней. В ходе серии контратак проправительственные бойцы уничтожили не меньше 20 боевиков исламистского объединения «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг организации «Джебхат Фатх аш-Шам»***. В числе ликвидированных террористов был командир кампании по захвату занимаемых армией САР территорий в этом регионе Абу Усама Аль-Карар.

К вечеру боевики САА запустили новую массированную атаку позиций шиитского ополчения в окрестностях города Аль-Баас. Отряды исламистов наступали под прикрытием крупнокалиберной артиллерии, сообщалось на странице оппозиционного формирования в сети Twitter (@FSAPlatform). Агентство Al Manar News сообщало, что нападение было отражено: боевикам вскоре пришлось отступить на свои позиции вблизи городов Аль-Самдания и Аль-Хамидия.

Ирак

Накануне утром в результате бомбардировки ВВС стран международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, были убиты несколько иракских военнослужащих, передавал информационный канал в соцсети Twitter (@iraqi_spring). Инцидент произошел в населенном пункте Баб Лакш, расположенном в пригороде Мосула. Удар был нанесен в результате ошибки командования.

Напомним, западная коалиция поддерживает армию Ирака в битве за контроль над городом, ранее считавшимся главным бастионом ИГИЛ в Ираке. На сегодняшний день под контролем террористов «Исламского государства» остается меньше половины территорий старой части Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)