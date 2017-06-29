ООН: 15 тысяч человек были ранены за время операции по освобождению Мосула
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Нью-Йорк, 29 июня. В ходе операции по освобождению иракского города Мосул от боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* 15 тысяч человек получили ранения. Таким данными поделился официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«От 10 тысяч до 50 тысяч гражданских лиц продолжают оставаться в Старом городе», — добавил он.
Напомним, ранее стало известно о том, что возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция в ближайшее время может объявить об освобождении Мосула.
* Организация запрещена на территории РФ.