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Сирия, 29 июня. Боевики поддерживаемой США бригады «Магавир Аль-Тавра» перебираются из района КПП «Ат-Танф» на юг провинции Хасака. Армия САР потеряла нескольких солдат убитыми в результате тяжелых боев на восточной окраине Дамаска. ССА** обстреливает христианский город в провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли пятерых военнослужащих убитыми в ходе ожесточенных боев в Айн Тарме к востоку от Дамаска; оказались под обстрелами со стороны ССА на севере провинции Хама; нанесли серию авиаударов по укрепрайонам ИГИЛ* на окраинах города Акербат.

«Исламское государство»* (ИГИЛ): потеряло часть вооружения и боеприпасов в результате взрывов на оружейных складах в городе Буркус к югу от Дейр эз-Зора; устроило серию взрывов на западе иракской провинции Аль-Анбар, четверо мирных жителей получили ранения; казнило своего так называемого «духовного наставника» в городе Талль-Афар к западу от Мосула.

Курды: избивают мирных жителей и захватывают их дома в поселке Свади Кабира в окрестностях Ат-Табки; подверглись нападению отрядов ИГ* на западной окраине Ракки.

Международная коалиция: провела бомбардировку позиций ИГИЛ вблизи нефтяного поля около поселения Хашам к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

На окраине поселения Айн Тарма и в районе Джобар на восточной окраине Дамаска продолжаются ожесточенные столкновениям между проасадовскими бойцами-шиитами и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) с одной стороны и боевиками исламистских организаций — с другой, передает оппозиционный портал RFS. Согласно данным этого источника, подконтрольного радикалам, в ходе последних столкновений в Айн Тарме были убиты пятеро солдат правительственных войск. При этом никаких данных о потерях в рядах исламистов не сообщалось.

Ополченцы-шииты, в свою очередь, продолжают вести массированные артиллерийские обстрелы укрепленных районов радикалов в этом регионе, передает тот же источник. В настоящее время проправительственные силы ведут кампанию по зачистке ключевого столичного района Джобар от незаконных формирований. Его освобождение поможет существенно обезопасить Дамаск от регулярных обстрелов и атак со стороны боевиков.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС антитеррористической коалиции во главе с Вашингтоном продолжают наносить удары по юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор. Теперь атаке с воздуха подверглись позиции отрядов «Исламского государства» вблизи газового месторождения недалеко от населенного пункта Хашам, сообщал новостной портал DeirEzzor24. Данные о потерях в рядах ИГИЛ и возможных мирных жертвах пока уточняются. Напомним, в ходе сегодняшних боевых вылетов коалиции в этом регионе погибли не меньше пяти местных жителей.

Местное информагентство DeirEzzor24 также передает, что сразу на двух складах вооружения и боеприпасов боевиков ИГ в населенном пункте Буркус к югу от Дейр эз-Зора прогремели взрывы. Предполагается, что несколько мин разорвались из-за очень высокой температуры воздуха. Информация о последствиях взрывов в данный момент уточняется.

Провинция Ракка

Жители населенного пункта Свади Кабира, расположенного в северо-восточных окрестностях Ат-Табки, заявляют о том, что бойцы Сирийской демократической армии (SDF)**** позволяют себе насильственные действия в отношении мирных граждан. Так, курдские солдаты не раз избивали гражданских лиц, а также выгоняли жителей из домов, затем используя их жилища в военных целях, передает информагентство Raqqa SL. Курдские формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами, продолжают масштабную кампанию «Гнев Евфрата» по захвату провинции. В настоящий момент разворачивается главный этап всей операции — штурм Ракки, неофициальной столицы «Исламского государства».

Между тем отряды боевиков ИГИЛ неожиданно напали на блокпосты курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на западной окраине Ракки. В настоящий момент стороны ведут кровопролитные бои за контроль над этой частью города, сообщает в сети Twitter (@Avashin_) военный источник.

Провинция Хама

Согласно сведениям информационного канала в соцсети Twitter (@smmsyria), радикалы Сирийской свободной армии (ССА) открыли массированный огонь по району электростанции на окраине города Махрада, расположенного на севере провинции Хама. В результате часть районов была обесточена. Данный населенный пункт является главным центром христианства в Сирии. Махрада очень часто подвергается обстрелам со стороны боевиков-исламистов. Еще весной бойцам элитного подразделения САА «Тигры» удалось несколько расширить буферную зону вокруг города, однако радикалы по-прежнему продолжают совершать вылазки на занимаемые армией САР территории в этом районе.

Правительственная авиация возобновила бомбардировки опорных пунктов сил «Исламского государства» в окрестностях ключевого города Акербат, находящегося в восточной части региона. Об этом в Twitter (@NDhoms1) сообщил сирийский источник, однако данных о результатах воздушной операции пока не поступало. Напомним, данный населенный пункт находится в оккупации террористов «Исламского государства» уже несколько лет подряд. Акербат является для боевиков удобным плацдармом для наступления на район стратегической линии поставок армии САР Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама, а также на нефтяные и газовые поля под Пальмирой.

Провинция Хасака

Как передает информационный центр Euphrates Post, бойцы спецотряда ССА «Магавир Аль-Тавра», пользующегося непосредственной поддержкой Пентагона, были переброшены из района пограничного блокпоста «Ан-Танф» к городу Аль-Шаддади, расположенному на юге провинции Хасака у линии соприкосновения между курдскими формированиями и силами «Исламского государства». Никакой информации о причинах переброски пока не поступало.

Соединенные Штаты оказывают активную поддержку сирийским антиправительственным группировкам, а также курдам. Многие эксперты Вашингтона при этом считают, что главная цель Вашингтона — не борьба с «Исламским государством»*, в свержение законного президента САР Башара Асада.

Ирак

В населенном пункте Аль-Акба в западной части провинции Аль-Анбар недалеко от границы с Сирией прогремела мощная серия взрывов, организованная, как предполагается, боевиками «Исламского государства». Согласно сведениям информационного портала Al Sumaria News, в результате пострадали четверо гражданских лиц, двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. На западе региона у сирийской границы все еще сильно влияние террористического формирования. В настоящее время проправительственные Силы народной мобилизации ведут освободительную операцию в этой части Ирака, рассчитывая зачистить от ИГИЛ ключевой город Аль-Каим и разбить силы организации на два отдельных анклава.

В городе Талль-Афар к западу от Мосула был казнен один из так называемых духовных наставников боевиков «Исламского государства». По информации Al Sumaria News, приговоренный к смерти член группировки пытался бежать с подконтрольных боевикам территорий, однако был пойман полицейскими отрядами ИГ «Диван Аль-Хисба».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)