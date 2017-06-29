Главный приз ММКФ получила китайская картина «Хохлатый ибис»

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Москва, 29 июня. Фильм китайского режиссера Ляна Цяо «Хохлатый Ибис» получила главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Картина рассказывает о пекинском репортере, ведущем журналистское расследование.

Решение о присуждении Ляну Цяо награды «Золотой Святой Георгий» приняло жюри во главе с финским режиссером и продюсером Йорном Йоханом Доннером, пишет RT.

Напомним, что ранее стало известно о том, что фестиваль будет закрыт фильмом Софии Копполы «Роковое искушение». ММКФ проходил в Москве с 22 по 29 июня.