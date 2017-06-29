Глава Пентагона: НАТО обсудила «дестабилизирующие действия» РФ

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Брюссель, 29 июня. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили «дестабилизирующие действия России в киберпространстве и на земле».

«Мы концентрировались на борьбе с терроризмом и дестабилизирующих действиях России в киберпространстве и на земле», — сказал Мэттис.

Россия неоднократно опровергала обвинения в кибератаках, которые якобы имели место в ходе избирательной кампании 2016 года. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что никакие хакеры не могут кардинально изменить ход избирательной кампании и результат выборов.