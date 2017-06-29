Сирия: спецпосланник президента США посетил освобожденный от ИГ город Ат-Табка

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Вашингтон, 20 июня. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки по борьбе с так называемым «Исламским государством»* Бретт Макгерк 28–29 июня посетил освобожденные от террористов районы Сирийской Арабской Республики.

Согласно предварительным данным, речь идет об окрестностях Ракки и Ат-Табки. Политик также обсудил с представителями сирийской оппозиции тактику борьбы с «Исламским государством» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское название — ДАИШ, деятельность группировки запрещена на территории Российской Федерации).

* Организация запрещена на территории РФ.