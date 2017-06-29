Сирия: террористы готовят химическую атаку в провинции Даръа

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Дамаск, 29 июня. В ближайшее время террористы проведут подрыв нескольких боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, в одном из районов сирийской провинции Даръа сообщает источник в дипломатических кругах.

Как сообщает источник в дипломатических кругах, террористы готовят провокацию в районе Нова-Джасем-Анхель. По его словам, он получил эту информацию из достоверных источников военно-политического руководства Сирии.

Предполагается, что террористы проведут подрыв боеприпасов, начиненных отравляющими веществами в провинции Даръа по аналогии с инцидентом в провинции Идлиб, который имел место в начале мая 2017 года.

Целью данной провокации станет предоставление повода возглавляемой США коалиции для вторжения в Сирию для насильственного свержения законной власти в САР.