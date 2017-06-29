Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Актриса из клипов «Ленинграда» взволновала фанатов пышной грудью
Технологии
После 2024 года МКС заменит вечная Российская орбитальная станция
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    После 2024 года МКС заменит вечная Российская орбитальная станция

    21:26  29 Июня 2017
    462

    После 2024 года МКС заменит вечная Российская орбитальная станция

    Москва, 29 июня. На смену Международной космической станции после 2024 года может прийти Российская орбитальная станция, которая не будет иметь ограничения по срокам эксплуатации. Об этом говорится в годовом отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

    Согласно отчету, непрерывное функционирование новой станции будет осуществляться за счет полностью заменяемых модулей. На первом этапе российская орбитальная станция будет создаваться из новых модулей МКС, среди которых многоцелевой лабораторный модуль «Наука», узловой модуль «Причал» и научно-энергетический модуль.

    Автор: Алексей Громов
    #мкс #рос
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

        21:02 29 Июня 2017 94
        Читать
        20:20
        Сегодня

        ДНР: власти Донецка сообщили о ЧП в центре города
        19:50
        Сегодня

        ДНР: украинские силовики предприняли попытку прорыва под Ясиноватой
        19:38
        Сегодня

        Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля
        18:23
        Сегодня

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1001

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1390

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8426

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2399

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2062
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        21:13   29 Июня 2017
        151
        Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — Песков

        Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — Песков

        20:20   29 Июня 2017
        161
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        1288
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        231