После 2024 года МКС заменит вечная Российская орбитальная станция

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Москва, 29 июня. На смену Международной космической станции после 2024 года может прийти Российская орбитальная станция, которая не будет иметь ограничения по срокам эксплуатации. Об этом говорится в годовом отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Согласно отчету, непрерывное функционирование новой станции будет осуществляться за счет полностью заменяемых модулей. На первом этапе российская орбитальная станция будет создаваться из новых модулей МКС, среди которых многоцелевой лабораторный модуль «Наука», узловой модуль «Причал» и научно-энергетический модуль.