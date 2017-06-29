США расширили санкции против КНДР

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Вашингтон, 29 июня. Минфин США сообщил о том, что китайская компания и два гражданина КНР попали в список санкций по КНДР.

В частности, под запретом оказались транспортная компания Dalian Global Unity Shipping Agency из китайского Даляня, а также двое граждан Китайской народной республики Ли Хун Жи и Сунь Вэй.

Напомним, что США ввели ряд односторонних санкций в отношении Северной Кореи после разработки ядерного оружия и баллистических ракет, а также в связи с нарушением прав человека.

Ранее сообщалось, что КНДР не откажется от развития ядерной программы. По словам постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен, Северная Корея продолжит развивать ядерную программу для защиты суверенитета и населения страны.