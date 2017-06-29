Политика манипуляций: как США пытаются разделить Сирию на анклавы

В Избранное

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что правительство Башара Асада вняло предупреждениям Вашингтона по поводу якобы планировавшей химической атаки в Сирии. Поскольку мифическое химоружие так и не было использовано, министерству обороны ничто не мешает обнародовать якобы имеющееся в распоряжении ведомства разведданные. Но никто этого не сделал.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что США действуют по довольно проверенной и успешной схеме.

«Можно обвинить кого угодно в чем угодно, а потом заявить, что «наши серьезные опасения и угрозы применить силу в отношение того, кто нарушает, — подействовали, и больше мы не планируем справедливых атак», — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — С таким же успехом можно заявить, что Башар Асад собирался запустить летающую тарелку на Юпитер, но США его предупредили, и он передумал. Очень сложно комментировать столь смехотворные заявления вполне серьезных американских политиков и чиновников».

По данным CNN, американские военные корабли и самолеты вблизи Сирии находятся в состоянии повышенной боеготовности. По данным службы новостей телеканала, американские военные очень пристально следят за ситуацией, складывающейся на военной авиабазе «Шайрат», где по их данным может находиться химическое оружие. В случае чего, США готовы нанести еще один удар по Сирийской Арабской Республике, в том числе и крылатыми ракетами «Томагавк». Ранее Белый дом предупредил президента Сирии Башара Асада о том, что ему «придется заплатить большую цену за использование химического оружия еще раз». При этом, снова не предоставив ни единого доказательства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров со ссылкой на доклад ОЗХО сообщил, что все запасы химических отравляющих веществ в Сирии были уничтожены,

«Это медицинский факт, зафиксированный в докладе ОЗХО», — констатировал глава внешнеполитического российского ведомства.

Однако США по-прежнему продолжают бездоказательную травлю сирийского правительства.

«Это очень удобная позиция. Американцы регулярно ссылаются на разведданные, но поскольку они сверхсекретные, они, разумеется, не могут их озвучить. В прошлый раз, на основе слухов и слов вооруженной оппозиции, обвинившей сирийское правительство в химической атаке, США ударили по военному объекту САР ракетами «Томагавк». Объективная реальность заключается в том, что на сегодняшний день нет такой силы, которая способна заставит американских чиновников раскрыть свои разведданные. Они чувствуют свою безнаказанность».

Собеседник ФАН также уверен, что США будут продолжать предпринимать попытки дискредитировать сирийское правительство, поскольку ни для кого не секрет – Америка хочет отставки Асада, причем любой ценой.

«Политика президента Дональда Трампа в отношении Сирии уже сформирована и она фактически ничем не отличается от политики предыдущей администрации Барака Обамы. несомненно, в своем подходе к поддержке террористических группировок в Сирии администрация Трампа пока что осторожна. Американцы сделали ставку на смещение власти в Сирии в сторону подконтрольных им сил», — подчеркивает Егорченков.

Об этом свидетельствуют и последние заявления представителя Белого дома в возглавляемой США антитеррористической коалиции. Чиновник Бретт Макгерк заявил, что Америка поможет восстановить Ракку после ее освобождения от «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Агентство Reuters сообщило, что Макгерк прибыл в Сирию с визитом и встречался с членами Гражданского совета Ракки.

Как потом сообщил член совета Омар Аллуш, представитель администрации президента США говорил не о финансовой помощи. По его словам, американские специалисты намерены помощь разминировать и расчистить Ракку от завалов, а затем помочь в восстановлении школ и объектов водоснабжения.

«Это позволит сделать присутствие в Сирии американских военных легитимным под предлогом помощи. Можно будет говорить, что США ввели в Сирию военных с благими целями и неважно, что сирийские власти их не звали и не выдавали разрешение на работу на территории страны. Это гуманитарная интервенция, которую сейчас проталкивают США. С вводом в Ракку своих военных Пентагон совершенно спокойно сможет оказывать поддержку своим пешкам, в том числе и курдским, что может привести к окончательной дефрагментации Сирии на анклавы», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

* Организация запрещена на территории РФ.