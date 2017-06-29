Ученые считают, что в 2022 году Землю уничтожит комета Энке

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Москва, 29 июня. К Земле приближается комета Энке.

Согласно предварительным данным, космический объект якобы представляет опасность и может столкнуться с планетой в 2022 году. Как отметили астрономы, диаметр кометы составляет сейчас около двух километров.

Однако специалисты допускают возможность того, что траектория движения вышеуказанного объекта может измениться.

Напомним, ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе указал на то, что Земля не столкнется с астероидом 2010NY65.