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Россия
Госдуме предложили запретить курение в лифтах и подъездах
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    Госдуме предложили запретить курение в лифтах и подъездах

    21:12  29 Июня 2017
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    Госдуме предложили запретить курение в лифтах и подъездах

    Москва, 29 июня. В Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект, предусматривающий запрет на курение в лифтах и входа в подъезды многоквартирных домов. Законопроект был внесен на рассмотрение группой членов Совета Федерации.

    По мнению сенаторов, курение у входа в многоэтажку наносит ущерб всем жителям дома, особенно страдающим астмой и другими заболеваниями дыхательных путей. Кроме того, подобная практика может привести к развитию у соседей хронических заболеваний, пишет RT.

    Напомним, что ранее ВЦИОМ провел опрос, который показал, что 79% россиян хотели бы бросить курить.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #госдума #курение #законопроект
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