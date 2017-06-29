Госдуме предложили запретить курение в лифтах и подъездах

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Москва, 29 июня. В Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект, предусматривающий запрет на курение в лифтах и входа в подъезды многоквартирных домов. Законопроект был внесен на рассмотрение группой членов Совета Федерации.

По мнению сенаторов, курение у входа в многоэтажку наносит ущерб всем жителям дома, особенно страдающим астмой и другими заболеваниями дыхательных путей. Кроме того, подобная практика может привести к развитию у соседей хронических заболеваний, пишет RT.

Напомним, что ранее ВЦИОМ провел опрос, который показал, что 79% россиян хотели бы бросить курить.