Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

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Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в любом случае встретятся на саммите G20, который пройдет в немецком Гамбурге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Дональд Трамп намерен провести встречу с Владимиром Путиным и рядом других политиков на полях G20.

«Так или иначе (лидеры) на полях встретятся. Мы уже об этом говорили», — сказал Песков.

Напомним, что саммит «большой двадцатки» пройдет с 7 по 8 июля.