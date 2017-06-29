ДНР: здание университета торговли в Донецке обрушилось из-за подмыва несущей конструкции

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Донецк, 29 июня. В Донецке произошло частичное обрушение учебного корпуса национального университета экономики и торговли. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

«В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего произошло место частичное обрушение здания», — сообщил источник.

В результате происшествия пострадала женщина. В настоящее время она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Источник также подчеркнул, что информация о теракте, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности.