НАТО считает правильным решение о сворачивании боевой операции в Афганистане

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Брюссель, 29 июня. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) считает правильным свое решение о прекращении боевой операции на территории Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы сейчас нацелены не на возвращение к боевой операции, а на укрепление существующей миссии по обучению, консультированию и поддержке», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что военный бюджет Североатлантического альянса в 2017 году может вырасти до 946 миллиардов долларов.