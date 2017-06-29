В результате ЧП в центре Донецка могут быть пострадавшие

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Донецк, 29 июня. В результате чрезвычайного происшествия в центре Донецка могут быть пострадавшие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Донецкой народной республики

«Предварительно, по первым данным с места, есть пострадавшие. Ведется учет раненых, на месте им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что в здании библиотеки университета торговли на бульваре Шевченко, произошло ЧП. По предварительным данным, причиной инцидента мог послужить износ несущих конструкций здания. Не исключено, что толчком к этому послужили непростые погодные условия — затяжные дожди.