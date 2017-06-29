Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

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Вашингтон, 29 июня. Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20, заявил журналистам советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

По словам Макмастера, в ходе саммита, который пройдет в Гамбурге, американский лидер проведет множество встреч мировыми политиками, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки к встрече Путина и Трампа не ведется. Однако он не исключил, что главы России и США смогут пересечься на полях саммита G20.