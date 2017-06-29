Роналду показал фото со своими новорожденными детьми

В Избранное

Лиссабон, 29 июня. Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото с двумя новорожденными детьми. Близнецов назвали Евой и Матео.

Фото появилось на официальной странице спортсмена в Instagram.

So happy to be able to hold the two new loves of my life ????❤ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 29, 2017 at 10:09am PDT

Отметим, что Ева и Матео родились на Западном побережье США. На свет детей произвела суррогатная мать. Роналду не впервые выступает в роли отца — у него уже есть один сын от суррогатной матери — шестилетний Криштиану-младший.