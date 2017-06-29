Роналду показал фото со своими новорожденными детьми
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Лиссабон, 29 июня. Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото с двумя новорожденными детьми. Близнецов назвали Евой и Матео.
Фото появилось на официальной странице спортсмена в Instagram.
Отметим, что Ева и Матео родились на Западном побережье США. На свет детей произвела суррогатная мать. Роналду не впервые выступает в роли отца — у него уже есть один сын от суррогатной матери — шестилетний Криштиану-младший.