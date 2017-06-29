Парламент Сербии выбрал нового премьер-министра

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Белград, 29 июня. Новым председателем правительства Сербии стала Ана Брнабич. Об этом в четверг сообщила спикер парламента страны Мая Гойкович.

«За» проголосовали 157 депутатов, «против» — 55, воздержавшихся не было, отсутствовали 38 депутатов», — подчеркнула сербский политик.

Брнабич поддерживал президент Сербии Александр Вучич.

Напомним, ранее официальные представители министерства обороны Сербии проинформировали о том, что глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу планирует приехать в Белград.