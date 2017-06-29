Ирак: коалиция США сообщила, когда будет объявлено об освобождении Мосула

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Вашингтон, 29 июня. Коалиция США может официально сообщить об освобождении иракского города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в течение нескольких дней. Об этом заявил официальный представитель международной коалиции во главе с США Райан Дилон.

«Я не могу назвать конкретный срок, но, насколько я вижу, это ближе к дням, чем к неделе или неделям», — заявил он.

Дилон также добавил, что официальное заявление об освобождении Мосула должно последовать от властей Ирака.

Ранее председатель правительства Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о конце существования террористической группировки ИГИЛ после освобождения мечети в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.