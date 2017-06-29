Ирак: коалиция США сообщила, когда будет объявлено об освобождении Мосула
Вашингтон, 29 июня. Коалиция США может официально сообщить об освобождении иракского города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в течение нескольких дней. Об этом заявил официальный представитель международной коалиции во главе с США Райан Дилон.
«Я не могу назвать конкретный срок, но, насколько я вижу, это ближе к дням, чем к неделе или неделям», — заявил он.
Дилон также добавил, что официальное заявление об освобождении Мосула должно последовать от властей Ирака.
Ранее председатель правительства Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о конце существования террористической группировки ИГИЛ после освобождения мечети в Мосуле.
* Организация запрещена на территории РФ.