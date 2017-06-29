Составлен рейтинг самых безопасных подержанных автомобилей для новичков

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Москва, 29 июня. Британское издание Motoring составило рейтинг самых безопасных подержанных автомобилей для начинающих водителей.

Первую строчку занял хетчбэк Volvo V40 2012 года выпуска. На второй позиции закрепился городской автомобиль Volkswagen up!. Третье место досталось SEAT Mii (модификация Volkswagen up!). Замыкают топ-5 иномарки Toyota Yaris и KIA Rio.

Напомним, ранее стало известно о том, что компании Volvo и Nvidia планируют разработать беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом.