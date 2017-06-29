ДНР: власти Донецка сообщили о ЧП в центре города

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Донецк, 29 июня. В центре Донецка, на бульваре Шевченко, произошло чрезвычайное происшествие. Пока нет достоверной информации о произошедшем.

По данным СМИ, инцидент произошел в здании библиотеки университета торговли. По горячим следам сообщалось, что это мог быть теракт.

По данным источника ФАН, обрушилась крыша здания библиотеки. Причиной инцидента могли послужить длительные проливные дожди, которые шли в последние дни в Донецке.

ФАН уточняет подробности инцидента.