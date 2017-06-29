Александр Ширвиндт назвал «бредом собачьим» обвинения в плагиате

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Москва, 29 июня. Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт назвал «бредом собачьим» обвинения сатирика Георгия Фрумкера в плагиате его стихов.

Предметом спора стало сатирическое стихотворение, посвященное супруге Ширвиндта.

«Я понятия не имею. Что за бред собачий? Какой-то мужик, что-то там я его стишок украл… ну что я могу сделать, я первый раз слышу об этом Фрумкере», — заявил режиссер.

Фрумкер, который считает себя автором стихотворения, назвал «беспределом» происходящее в Интернете и печатных изданиях.

«Получается, что на выступлениях я должен радоваться, что я ни у кого не слямзил, а берут у меня», — заявил он, добавив, что намерен судиться с Ширвиндтом.

Адвокат Фрумкера добавил, что он его клиент собираются добиваться компенсации и указания авторства, сообщает «Ридус».