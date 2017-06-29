Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — Песков

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Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин встретился с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Киссинджер прибыл в Россию для участия в конференции «Примаковские чтения». По словам пресс-секретаря, на протяжении многих лет Путин и Киссинджер продолжают сохранять теплые отношения. Если предоставляется случай, они встречаются.

Ранее сообщалось, что президент РФ проведет встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.