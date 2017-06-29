Илон Маск начал прокладку тоннеля под Лос-Анджелесом

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Лос-Анджелес, 29 июня. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал начало строительства тоннеля под Лос-Анджелесом.

На своей странице в Twitter Маск сообщил, что бурильная машина Godot прорыла первый сегмент тоннеля в американском мегаполисе.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA. — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2017

Неизвестно, как миллиардеру удалось договориться с администрацией города. Известно только, что в начале лета Маск встречался с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарчетти.

О планах по строительству тоннеля впервые стало известно в декабре прошлого года. Тогда Маск пожаловался, что его раздражают пробки в Лос-Анджелесе, он предложил прорыть «трубу» прямо под южнокалифорнийским мегаполисом.

В начале 2017 года компания Маска The Boring Company действительно начала подготовку к бурению тоннеля. Не исключено, что подземный тоннель будет проложен между штаб-квартирой SpaceX и международным аэропортом Лос-Анджелеса.