Донбасс сегодня: Москва поможет пленному россиянину, ВСУ пытаются прорвать линию фронта в ДНР

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Новороссия, 29 июня. Москва поможет пленному ополченцу ЛНР. Под Ясиноватой отбито наступление ВСУ. Раненный под обстрелами в Стаханове мальчик идет на поправку. Под давлением Украины Чехия закрыла представительство ДНР. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Москва поможет ополченцу ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры для защиты законных прав своего гражданина Виктора Агеева, попавшего в украинский плен 24 июня под Желобком.

Сейчас Украина пытается использовать Агеева для подтверждения своих пропагандистских лозунгов о том, что в Донбассе против ВСУ воюет российская армия. На разные лады пленного ополченца пытаются выставить то действующим российским военнослужащим-контрактником, то шпионом ГРУ РФ.

Ранее все эти инсинуации уже опровергли в Минобороны России, тем не менее сегодня Песков сделал это еще раз. Агеев более года назад покинул ряды российских вооруженных сил. Там он служил солдатом-срочником. В ряды Народной милиции ЛНР он вступил добровольцем.

«Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах России, после которой в мае 2016 года уволился в запас», — суммирует ситуацию Дмитрий Песков.

ВСУ разбиты под Васильевкой

Память о поражении под Желобком, видимо, все еще не дает украинским военным покоя. Сегодня они попытались взять реванш на территории ДНР.

Несколько часов назад украинские силовики атаковали позиции ополченцев Донецкой народной республики в районе села Васильевка вблизи Ясиноватой. Само наступление началось в районе 16.30, и ему предшествовала чрезвычайно мощная артподготовка. У Васильевки взрывались снаряды калибрами 122 и 152 мм.

Согласно данным военного командования ДНР, атаку украинской пехоты поддерживали два танка, два БМП и один БТР. Впрочем, даже этот ударный кулак бронетехники не помог ВСУ сломить сопротивление защитников Донбасса. Сейчас наступление украинских военных остановлено. ВСУ были вынуждены отступить и вернуться на ранее занятые позиции.

По оперативным данным, украинская сторона потеряла один БТР, один БМП и пять человек убитыми.

Мальчик из Стаханова пошел на поправку

23 июня ВСУ в очередной раз нанесли артиллерийский удар жилым кварталам Стаханова: под огонь украинских орудий попали двое детей. Девочка девяти лет отделалась контузией. Мальчик 12 лет был доставлен в городскую больницу с осколочными ранениями. Жители Луганской народной республики затаили дыхание, переживая за судьбу ребенка.

Сегодня врачи Стахановской городской многопрофильной больницы смогли развеять их тревогу. В настоящее время жизнь мальчика вне опасности, его состояние улучшилось. Тем не менее ребенку потребуется еще долгое время на реабилитацию. Кроме физических ранений, мальчик пережил сильный шок. Сейчас его психическое состояние также стабильно.

«Врачи отмечают, что состояние мальчика значительно улучшилось, он начал потихоньку вставать, полученные от осколков раны затягиваются. Дата выписки пока не определена. После выписки из больницы ребенку нужно будет обязательно пройти курс реабилитации», — рассказывают в пресс-службе мэрии Стаханова.

Давление Украины

Не успело одно представительство ДНР открыться во французском Марселе, как другое закрывается в чешской Остраве. В Донецке полагают, что на закрытие представительского центра власти Чешской республики пошли под давлением украинской стороны.

По словам и.о. министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, представительство всегда действовало в рамках чешского законодательства. Центр был зарегистрирован в качестве некоммерческой общественной организации. Он занимался развитием культурных, экономических и общественных связей между жителями Чехии и Донбасса.

По мнению Никоноровой, закрытие донецкого представительства может трактоваться не иначе, как политическое преследование. Руководство закрытого центра уже сейчас планирует подать жалобу в Верховный суд Чехии.