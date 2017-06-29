Глава Сбербанка посоветовал «играть» с криптовалютами только любителям казино

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Москва, 29 июня. Волатильность курсов криптовалют будет сохраняться. Об этом журналистам заявил президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф.

«Мы видим, что происходит. Технологии незрелые, очевидно. Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть», — подчеркнул он.

Однако Греф указал на то, что игнорировать рынок криптовалют нельзя.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с сооснователем проекта Ethereum Виталиком Бутериным.