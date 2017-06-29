МИД Украины поблагодарил Евросоюз за продление санкций против России

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Киев, 29 июня. МИД Украины поблагодарил страны-участницы ЕС за продление санкций против России, сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, что ЕС принял решение продлить антироссийские санкции еще на шесть месяцев, до 31 января 2018 года.

В украинском ведомстве выразили надежду на то, что Евросоюз не изменит свою политику в отношении Москвы.

«Надеемся, что в сентябре 2017 года будут продолжены также индивидуальные санкции», — отмечается на сайте.

Ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал продление санкций против РФ. Украинский лидер поприветствовал решение ЕС и добавил, что «солидарность с Украиной крепнет».