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Удар по Дамаску — удар по Москве: как США подрывают авторитет и миротворческие инициативы России, обвиняя Башара Асада
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    Удар по Дамаску — удар по Москве: как США подрывают авторитет и миротворческие инициативы России, обвиняя Башара Асада

    20:16  29 Июня 2017
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    Удар по Дамаску — удар по Москве: как США подрывают авторитет и миротворческие инициативы России, обвиняя Башара Асада

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США, обвиняя Башара Асада в подготовке к химатаке, создают ситуацию, напоминающую «масштабную провокацию, как в военном, так и в информационном плане, которая направлена не только против сирийских властей, но также против России»:

    «К сожалению, очередные голословные обвинения прозвучали из Вашингтона в адрес сирийского руководства, которые якобы планируют новую химическую атаку. Нам известны эти заявления, которые официальные лица в Вашингтоне отказались подтверждать какими-либо фактами. И нам не известно, на основании каких данных были сделаны такие выводы».

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАНназвал комментарий российского МИДа совершенно адекватным ситуации.

    «Соединенные Штаты и их средства массовой информации, особенно в последнее время, связывают российскую сторону с руководством Сирии. По их сценарию Россия поддерживает руководство Башара Асада, в том числе и в тех действиях, которые интерпретируются СМИ как противозаконные и направленные против мирного населения».

    Удар по Дамаску — удар по Москве: как США подрывают авторитет и миротворческие инициативы России, обвиняя Башара Асада

    Эксперт отмечает, что сейчас была развернута пропагандистская кампания направленная против Сирии и одного из ее главных союзников. Якобы Пентагон имеет данные о том, что сирийская армия готовит новый удар с применением химического оружия. В связи с этим заявлялось, что руководство Башара Асада заплатит высокую цену, если оно прибегнет к такому удару. Далее последовали высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что неприменение химического оружие — исключительно заслуга Пентагона.

    «Все это связывается с Россией, что Россия якобы поддерживает во всех этих недоказанных, но определяемых Соединенными Штатами как варварские и направленные против сирийского населения действиях. Это является абсолютным смещением акцентов, придуманным сценарием, который разыгрывают Соединенные Штаты Америки против России».

    Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что сложившаяся из-за действий США ситуация пагубно влияет на миротворческие начинания российской стороны:

    «Объявив о том, что в Сирии готовится химатака, Соединенные Штаты опять не привели никаких доказательств, сославшись на непонятные источники. С этого началось развертывание военных сил на море и на земле. Начались полеты американских самолетов, в том числе и у российских баз на территории Сирии. В результате ситуация работает не только на нагнетание напряженности и создания сложного положения для правительства Сирии, но и российского контингента в данном конфликте».

    Удар по Дамаску — удар по Москве: как США подрывают авторитет и миротворческие инициативы России, обвиняя Башара Асада

    Эксперт расценивает заявления и действия США как нонсенс:

    «В очередной раз не приводя никаких доказательств, США обвиняет Дамаск в попытке в данной ситуации даже не применения оружия, а попытки организации применения. Это нонсенс. Никто ничего не применил, какие-то неизвестные разведданные говорят о том, что кто-то что-то хочет применить и из-за этого готовится военный удар. Основываясь на этом нонсенсе Соединенные Штаты пытаются дезавуировать ту ситуацию в нормализации конфликта, которая вроде бы как в Сирии в последнее время создает Россия».

    Эксперт отмечает, что Дамаск снова выставляется, как чуть ли не международный враг, как сторона, применяющая запрещенное во всем мире вооружение, но при этом даже не обвиняется в конкретном применении с целью последующего расследования, а, по каким-то неизвестным данным, собирается якобы применить.

    «В результате вся эта ситуация влияет серьезнейшим образом на миротворческую позицию России, влияет на процесс инициированных российским МИДом переговоров, которые идут в Астане при участии различных сторон. Подрываются мирные инициативы и основополагающий статус этих мирных инициатив, где не подвергается сомнению легитимность стороны Башара Асада в данных переговорах. Это идет вразрез с теми действиями, которые проводит российская сторона».

    Автор: Никита Расторгуев
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