Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новороссия
ДНР: власти Донецка сообщили о ЧП в центре города
Политика
Страны НАТО согласовали новые цели по укреплению боевого потенциала
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Страны НАТО согласовали новые цели по укреплению боевого потенциала

    20:22  29 Июня 2017
    57

    Страны НАТО согласовали новые цели по укреплению боевого потенциала

    Брюссель, 29 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет укреплять свой боевой потенциал. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после заседания министров обороны стран — членов НАТО.

    «Сегодня союзники согласовали новые цели, мы решили добиться усиления в ключевых областях:  тяжелое оборудование, дозаправка в воздухе и рост численности сил, готовых к ускоренному развертыванию», — сказал Столтенберг.

    Он также добавил, что страны НАТО должны увеличить количество боевых самолетов, способных преодолевать современные системы противовоздушной обороны.

    Автор: Алексей Громов
    #нато #столтенберг #потенциал
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ДНР: украинские силовики предприняли попытку прорыва под Ясиноватой

        19:50 29 Июня 2017 344
        Читать
        19:38
        Сегодня

        Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля
        18:23
        Сегодня

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы
        16:37
        Сегодня

        Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​
        16:07
        Сегодня

        Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 974

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1372

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8411

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2376

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2059
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        1107
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        216
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        203
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        148