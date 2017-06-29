Страны НАТО согласовали новые цели по укреплению боевого потенциала

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Брюссель, 29 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет укреплять свой боевой потенциал. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после заседания министров обороны стран — членов НАТО.

«Сегодня союзники согласовали новые цели, мы решили добиться усиления в ключевых областях: тяжелое оборудование, дозаправка в воздухе и рост численности сил, готовых к ускоренному развертыванию», — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что страны НАТО должны увеличить количество боевых самолетов, способных преодолевать современные системы противовоздушной обороны.