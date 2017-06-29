Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новороссия
ДНР: власти Донецка сообщили о ЧП в центре города
Общество
Розовых собак из Геленджика, служивших реквизитом для фото, отправят в питомник Минобороны
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Розовых собак из Геленджика, служивших реквизитом для фото, отправят в питомник Минобороны

    20:13  29 Июня 2017
    119

    Розовых собак из Геленджика, служивших реквизитом для фото, отправят в питомник Минобороны

    Москва, 29 июня. Двух выкрашенных в розовый цвет самоедов из Краснодарского края, которые служили реквизитом для фотографий, отправят в Москву в питомник Минобороны РФ «Красная звезда». Об этом сообщила владелица питомника в Геленджике Маргарита Щербина.

    Собак обнаружили грибники в поселке Широкая в 60 км от Геленджика. Они разместили в Интернете информацию о животных и попросили Щербину забрать собак. В настоящее время решается вопрос о их перевозке в столицу. Жизни животных ничто не угрожает, однако им предстоит обследование ветеринара, который определит, нанесла ли краска вред шерсти. Поисками хозяев животного занимается полиция, сообщает ТАСС.

    Зоозащитники полагают, что животных покрасили для использования в качестве реквизита для фото с туристами.

    Розовых собак из Геленджика, служивших реквизитом для фото, отправят в питомник Минобороны

    Автор: Катерина Михайлиди
    #минобороны #собаки #самоеды #геленджик
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ДНР: украинские силовики предприняли попытку прорыва под Ясиноватой

        19:50 29 Июня 2017 344
        Читать
        19:38
        Сегодня

        Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля
        18:23
        Сегодня

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы
        16:37
        Сегодня

        Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​
        16:07
        Сегодня

        Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 974

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1372

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8411

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2376

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2059
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        1107
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        216
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        203
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        148