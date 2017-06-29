Розовых собак из Геленджика, служивших реквизитом для фото, отправят в питомник Минобороны

В Избранное

Москва, 29 июня. Двух выкрашенных в розовый цвет самоедов из Краснодарского края, которые служили реквизитом для фотографий, отправят в Москву в питомник Минобороны РФ «Красная звезда». Об этом сообщила владелица питомника в Геленджике Маргарита Щербина.

Собак обнаружили грибники в поселке Широкая в 60 км от Геленджика. Они разместили в Интернете информацию о животных и попросили Щербину забрать собак. В настоящее время решается вопрос о их перевозке в столицу. Жизни животных ничто не угрожает, однако им предстоит обследование ветеринара, который определит, нанесла ли краска вред шерсти. Поисками хозяев животного занимается полиция, сообщает ТАСС.

Зоозащитники полагают, что животных покрасили для использования в качестве реквизита для фото с туристами.