Ошибочка вышла: замглавы МВД Украины Деева едва не «натанцевала» на завтрак за полмиллиона долларов

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Участница благотворительного аукциона, купившая за 11 миллионов гривен завтрак с юной 24-летней чиновницей, замглавы министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой, заявила, что не будет платить, поскольку ошиблась и на самом деле и в мыслях не держала претендовать на свободное время представительницы власти.

Собеседник Федерального агентства новостей, журналист и политолог Юрий Кот, считает, что подобные так называемые «ошибки» — это очередная утка со стороны официального Киева.

Девочки фабричные, девочки приличные

«Сам факт розыгрыша этого завтрака с самого начала был пиар-ходом. Вполне логично, что завершением стала ситуация, когда кто-то якобы по ошибке купил его, а потом отказался платить такие деньги — 11 миллионов гривен, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Сразу почему-то вспоминаешь историю, как Остап Бендер вместе с Кисой Воробьяниновым на аукционе покупал стулья, и у них не хватило денег».

Если переводить 11 миллионов гривен в российскую валюту, то некая дама случайно чуть не выложила за «чай-кофе-потанцуем» с молоденькой протеже главы МВД Украины Арсена Авакова более 25 миллионов рублей, или около 423 тысяч долларов. Интересно, у кого из украинских женщин есть такие деньги? Но сейчас даже не об этом. В итоге, как сообщил электронный портал государственных публичных закупок ProZorro на своей странице в Facebook, право на завтрак продали другому счастливцу за 10 тысяч гривен, то есть за 383 доллара. Неслабое понижение после цифры с шестью нулями.

«Другое дело, все эти игрища украинской власти с участием даже таких миловидных девиц, как госпожа Деева, — это еще один день у власти и еще один день страданий народа Украины. В то время, когда народ находится на грани выживания, а известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявляет, что пенсионерам нужно и вовсе запретить голосовать, такие, как Деева, Аваков и все остальные, откровенно глумятся над людьми. Даже та сумма, которую готовы заплатить за завтрак, 10 тысяч гривен, — это тоже элемент глумления. Они строят из себя элиту, которой дозволено все, а старики не могут купить лекарства и средства первой необходимости», — говорит собеседник ФАН Юрий Кот.

Завтрак с 24-летней замминистра МВД был выставлен на благотворительный аукцион 13 июня. Вырученные деньги должны были пойти на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для детской клиники Института нейрохирургии. Денег, как уже отметили пользователи соцсетей, хватит разве что на покупку кислородной подушки, но никак не на реальную помощь детям.

Деева стала не единственным «лотом», выставленным на торги на ProZorro. В рамках благотворительного аукциона «Месяц доброты» украинцам предлагали поход в театр с 27-летней замглавы министерства энергетики Украины Натальей Бойко. Стартовая цена, как и в прошлый раз, начиналась с 3,8 доллара. Чтобы хоть как-то преподнести «товар», девушку представили как настоящую ценительницу театрального искусства, красавицу и коренную львовянку. Для победителя — некого Алексея Бойчука, купившего погружение в театральный мир за 9 тысяч гривен (примерно 346 долларов), — Наталья, по ее собственному заявлению, «подобрала нечто особенное». Она уверена, что «спектакль не оставит равнодушным и подарит букет прекрасных эмоций».

Что говорят в Интернете

После того как информация о завтраке и походе в театр с украинскими чиновницами появилась в Интернете, общественность активно начала шутить о том, что таким образом власти Украины пополняют разграбленную казну. Судя по суммам, за которые ушли «лоты», пополнение будет чисто символическим.

«Приемлемая цена за завтрак, если начинать его с ужина», — пишет один из пользователей Всемирной паутины.

Некоторые интернет-пользователи недоумевают, как можно было так ошибиться, чуть не отдав 423 тысячи долларов. «Хотела пыль в глаза пустить, надеясь, что кто-то предложит больше?» — пишет еще одна женщина.