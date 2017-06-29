Рекордное количество осадков выпадет на территории Москвы 30 июня

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Москва, 29 июня. 30 июня на территории российской столицы выпадет рекордное количество осадков.

Согласно предварительным данным, во второй половине дня в Москве начнется дождь, а порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду.

«Суточный максимум на этот день составляет 22,3 миллиметра. Он был отмечен почти 100 лет назад», — передает издание «Метеоновости».

Напомним, ранее министерство экономического развития Российской Федерации связало рост промышленного производства в мае 2017 года с холодной погодой.