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Рекордное количество осадков выпадет на территории Москвы 30 июня
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    Рекордное количество осадков выпадет на территории Москвы 30 июня

    19:59  29 Июня 2017
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    Рекордное количество осадков выпадет на территории Москвы 30 июня

    Москва, 29 июня. 30 июня на территории российской столицы выпадет рекордное количество осадков.

    Согласно предварительным данным, во второй половине дня в Москве начнется дождь, а порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду.

    «Суточный максимум на этот день составляет 22,3 миллиметра. Он был отмечен почти 100 лет назад», — передает издание «Метеоновости».

    Напомним, ранее министерство экономического развития Российской Федерации связало рост промышленного производства в мае 2017 года с холодной погодой.

    Автор: Алексей Громов
    #погода
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