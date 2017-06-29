ДНР: украинские силовики предприняли попытку прорыва под Ясиноватой

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Донецк, 29 июня. Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций армии ДНР в районе села Васильевка под Ясиноватой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Донецкой народной республики.

В ведомстве пояснили, что минувшим днем подразделения вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по позициям армии ДНР в районе села Васильевка. Позднее украинские силовики попытали захватить позиции армии ДНР.

«В 16:30 ВСУ перешли в атаку силами до двух отделений пехоты при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР, пытаясь захватить наши позиции», — сообщили в Минобороны ДНР.

Военнослужащие ДНР вступили в бой с противником, в результате чего украинские силовики были вынуждены отступить. В результате боевого столкновения ВСУ потеряли пять человек убитыми, а также БМП и БТР.