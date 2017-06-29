Фурсенко назвал «месседж» Кокорина и Дзюбы неудачной шуткой

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Санкт-Петербург, 29 июня. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал скандальное заявление футболистов петербургского клуба.

Фурсенко подчеркнул, что знает о нашумевшем фото Артема Дзюбы и Алесандра Кокорина, однако в данной ситуации предпочитает обсуждать футбол, а не шутки спортсменов.

Президент «Зенита» призвал обсуждать футбол, а не чужие жесты.

«Не стоит из людей, которые неудачно пошутили, делать изменников родины», — отметил Фурсенко.

Напомним, что после вылета российской сборной с Кубка конфедераций в Instagram Кокорина появилось фото, на котором он вместе с Артемом Дзюбой пытается изобразить усы.

Пользователи Сети восприняли этот жест как оскорбление главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.