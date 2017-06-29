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В Конгрессе США сочли «неправильным» закон сената о санкциях против России и Ирана
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    В Конгрессе США сочли «неправильным» закон сената о санкциях против России и Ирана

    19:47  29 Июня 2017
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    В Конгрессе США сочли «неправильным» закон сената о санкциях против России и Ирана

    Вашингтон, 29 июня. Американские сенаторы должны переделать законопроект о санкциях против России и Ирана. Об этом заявил председатель Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Пол Райан, который раскритиковал документ.

    «Мы обратились к сенату, чтобы создать правильный законопроект, который соответствует конституции», — подчеркнул политик.

    В Конгрессе США сочли «неправильным» закон сената о санкциях против России и Ирана

    Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что Москва прорабатывает вопрос о введении контрсанкций в отношении Евросоюза.

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #сша
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