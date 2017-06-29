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Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля
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    Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля

    19:38  29 Июня 2017
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    Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля

    Брюссель, 29 июня. НАТО планирует провести заседание Совета Россия – НАТО до конца июля, чтобы обсудить совместные стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2017». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

    «Мы просили Россию провести брифинг по учениям «Запад» в рамках Совета Россия – НАТО (СРН). И мы хотим запланировать заседание СРН до летних каникул. Мы предложили несколько дат российской стороне и надеемся, что согласуем повестку и даты, чтобы провести это заседание», — пояснил Столтенберг.

    Напомним, совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск планирует пригласить на учения международных наблюдателей, в том числе от НАТО.
     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #белоруссия #нато #столтенберг #запад-2017
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