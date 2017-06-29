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WADA может полностью восстановить РУСАДА в правах в ноябре
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    WADA может полностью восстановить РУСАДА в правах в ноябре

    19:53  29 Июня 2017
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    WADA может полностью восстановить РУСАДА в правах в ноябре

    Москва, 29 июня. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло права Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) по проведению тестирования спортсменов на допинг. Данное решение было принято после окончательного утверждения и. о. председателя наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева.

    «Мы достаточно долго вели переговоры с WADA по части выполнения предоставленной им «дорожной карты», выполнение которой было направленно на восстановление соответствия РУСАДА всем положениям всемирного международного антидопингового кодекса», — сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

    РУСАДА ожидает, что к следующему заседанию Совета учредителей WADA, которое должно состояться в ноябре, будет полностью восстановлено в правах и сможет самостоятельно проводить тестирование спортсменов и расследования антидопинговых нарушений, сообщил Поздняков газете «Известия».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #wada #русада
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