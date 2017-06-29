Сирия страдает от политики шаблонов США — МИД РФ

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Москва, 29 июня. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявления Белого дома о химатаке, которая якобы готовится сирийскими властями. По его словам, угрозы Вашингтона дать ответ на химическую атаку Дамаска не добавляют уважения к той политике, которую ведут США в Сирии.

Рябков также добавил, что в Москве наблюдают «нескончаемую череду» действий США по одним и тем же шаблонам. Обычно возникает новый сюжет, который разогревается и раскручивается, затем американские власти начинают принимать далеко идущие решения, пояснил дипломат.

По словам Рябкова, Вашингтон не предоставил никаких доказательств того, что Дамаск ведет приготовления для применения химоружия.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что химическая атака Дамаска может привести к серьезным последствиям.