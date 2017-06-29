Сирия и Россия стали объектами информационных провокаций США — МИД РФ

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Москва, 29 июня. Заявления администрации президента США о химической атаке, которую якобы готовят власти Сирии, является масштабной провокацией, нацеленной не только против Дамаска, но и против России. Такое заявление сделала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон, сделавший громкое заявление, не предоставил никаких фактов, которые бы подтверждали его слова.