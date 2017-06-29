Пьяные школьницы сожгли венок в Вечном огне на Урале

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Челябинск, 29 июня. Сотрудники правоохранительных органов Южноуральска выясняют обстоятельства повреждения памятника «Павшим воинам в Великой Отечественной войне». Об этом сообщили представители прокуратуры Челябинской области.

Согласно предварительным данным две несовершеннолетние девушки, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, сожгли памятный венок на искусственном очаге «Вечного огня». Как передает телеканал «360», возбуждено уголовное дело по статье 214 УК России (вандализм).

Ранее стало известно о том, что в Благовещенске ищут людей, которые готовили шашлыки на территории Вознесенского кладбища.