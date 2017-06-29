Путин поздравил Храмцова с победой на ЧМ по тхэквандо

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Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин поздравил Максима Храмцова с победой на чемпионате мира по тхэквандо, который проходит в южнокорейском городе Муджу, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Храмцову удалось одолеть опытных и титулованных соперников.

«Вы стали первым чемпионом мира в отечественной истории мужского тхэквондо в весовой категории до 74 килограмм», — добавил Путин, отметив, что победа Храмцова стала значимым вкладом в развитие российской школы восточных единоборств.

Thanks GOD ???? A post shared by Maksim Khramtcov (@maksim_khramtcov) on Jun 27, 2017 at 5:57am PDT

Напомним, что российский спортсмен Михаил Храмцов победил Никиту Рафаловича из Узбекистана со счетом 6:3. Бронзовую медаль получил иранец Масу Хаджи-Заварех и гражданин Казахстана Кайрат Сарымсаков.

Для мужской сборной по тхэквандо это первое золото в истории чемпионатов мира, которые проводятся с 70-х годов.