Коалиция сообщила о конфликтах среди главарей ИГ в Сирии и Ираке

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Вашингтон, 29 июня. В руководстве запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* сейчас идут внутренние конфликты, заявил официальный представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ* Райан Дилон.

Во время телебрифинга из Багдада Дилон заявил, что видит четкие свидетельства о наличии внутренних конфликтах в рядах террористической группировки. По его словам, ИГ* постепенно сдает свои позиции, а коалиция не позволит боевикам перегруппироваться.

Дилон также подчеркнул, что коалиция США будет разрабатывать новые планы бомбардировки позиций ИГ в районах Ирака и Сирии, которые террористы считают безопасными для себя.

* Организация запрещена на территории РФ.