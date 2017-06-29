Пропавшую жительницу Ленобласти и ее грудного ребенка нашли мертвыми под Орлом

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Москва, 29 июня. Пропавшую жительницу Ленобласти с грудным ребенком обнаружили мертвыми под Орлом. Женщина и младенец исчезли ночью 29 июня по дороге в Белгород.

Семья из Ленобласти остановилась на ночлег в автомобиле у поселка Становое Орловского района. Утром муж женщины обнаружил отсутствие ее и ребенка. Отец семейства обратился в полицию и сообщил, что по словам старших детей мама забрала младшего сына и просто ушла.

В ходе поисковой операции с участием сотрудников МЧС, Росгвардии и волонтеров 31-летнюю женщину и шестимесячного ребенка обнаружили мертвыми.

В Челябинской области продолжаются поиски 10-летнего школьника, который 14 июня пропал по дороге из школьной библиотеки домой. Спасателям и волонтерам не удалось найти ребенка. Губернатор региона Борис Дубровский пообещал за информацию, которая поможет обнаружить школьника, 1 миллион рублей, сообщает Ura.ru.