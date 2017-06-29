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Сирия: до 100 тыс. жителей могут оставаться в Ракке, захваченной ИГ
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    Сирия: до 100 тыс. жителей могут оставаться в Ракке, захваченной ИГ

    18:50  29 Июня 2017
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    Сирия: до 100 тыс. жителей могут оставаться в Ракке, захваченной ИГ

    Нью-Йорк, 29 июня. От 50 до 100 тыс. человек могут оставаться в сирийском городе Ракка, где сейчас проходит операция против «Исламского государства»*. Такие цифры привел в четверг заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

    По его словам, за последнюю фазу операции город успели покинуть около 25 тыс. мирных жителей, но многие горожане до сих пор остаются в зоне боевых действий.

    «Люди, бегущие от боев в Ракке, сталкиваются с рисками безопасности, наказательными мерами ИГИЛ*, угрозами неразорвавшихся снарядов, разделения семьи, насильной вербовки на пропускных пунктах», — отметил он.

    Сирия: до 100 тыс. жителей могут оставаться в Ракке, захваченной ИГ

    О'Брайен также отметил, что в Ракке наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация, которая выражается в дефиците продуктов и ограниченном доступе к воде. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) запрещена в России. Город Ракка считается негласной «столицей» ИГ* в Сирии.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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