NASA показало водопад из лавы на Марсе‍

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Нью-Йорк, 29 июня. Космическое агентство NASA опубликовало на официальном сайте фото водопада лавы на Марсе. Снимок предоставил марсианский зонд Mars Reconnaissance Orbiter.

NASA показало фото "лавопада" на Марсе pic.twitter.com/jWm4ZUZQqf — aischa (@chechenka494) June 29, 2017

На кадрах можно увидеть огромный кратер, на краю которого заметно русло лавы. Раньше раскаленные потоки лавы спускались по стене углубления, после них остались темные отложения.

Специалисты NASA уверены, что это фото — доказательство того, что раньше марсианская лава находилась в жидком состоянии. Уникальный снимок уже получил название «Марсианский Ниагарский водопад».