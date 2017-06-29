Худяков: Если политики из ЕС побывают в ДНР и ЛНР, война прекратится молниеносно

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Москва, 29 июня. Если политики из стран Евросоюза побывают в Донецкой и Луганской народных республиках, то война в Донбассе сразу прекратится. Об этом заявил депутат Госдумы шестого созыва Роман Худяков по итогам визита делегации французских парламентариев в Донбасс.

Он пояснил, что группа французских депутатов, представляющих департамент Буш-дю-Рон в регионе Прованс, посетила Донецкую народную республику, а также открыла представительство Франции в Донецке.

«Вся та правда, о которой говорит наш президент, наш парламент, она и вылезает реально наружу. Если каждая страна приедет, посетит, откроет свое представительство в Донецке, то война прекратится сразу, молниеносно», — пояснил Худяков в комментарии корреспонденту ФАН.

Он также добавил, что благодаря визиту французских депутатов в Донбасс во Франции появится представительство Донецкой народной республики.