Михалков: Песню Захаровой исполнят на закрытии ММКФ

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Москва, 29 июня. Певец Александр Коган исполнит на закрытии Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) песню на стихи пресс-секретаря министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом журналистам сообщил в четверг режиссер Никита Михалков.

«Это очень приятно, когда такой мощный боец, как Мария Захарова, пишет и о любви тоже», — цитирует слова Михалкова «Свободная пресса».

Напомним, ранее стало известно о том, что режиссер Никита Михалков встал на защиту фильма Алексея Учителя «Матильда», который оказался в центре скандала.