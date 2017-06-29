Сирия сегодня: наступление САА в Дейр эз-Зоре, бои под Дамаском, ликвидация главаря ИГ не исключена

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Сирия, 29 июня. Сирийские военные при поддержке ВВС САР вступили в боестолкновение с группировками ИГИЛ* в Дейр эз-Зоре, в пригороде Дамаска Айн-Тарме продолжаются бои САА с боевиками «Фейлак ар-Рахман», сенатор Алексей Пушков не исключил ликвидации лидера «самопровозглашенного халифата» Абу Бакра аль-Багдади. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Продвижение и бои с ИГ* в Дейр эз-Зоре

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВВС САР дали отпор вооруженным группировкам «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), напавшим на военные точки на южных окраинах города Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA.

Как сообщает корреспондент агентства, военный армии Башара Асада вступили в боестолкновение с экстремистами в районе Панорама, возвышенности Теллет-Брук и вблизи базы 137-го полка.

Военная правительственная авиация оказывала отрядам САА поддержку с воздуха, нанося массированные удары по путям передвижения и укреплениям террористов в кварталах Ар-Рушдия, Аль-Хамидия, Ас-Синаа, Аль-Матар Аль-Кадим, Аль-Орфи, Аль-Хвека, и в районах Панорама, Айяш, Аль-Арды и Аль-Макабер. Агентство отмечает, что в результате действий военных и ВВС Сирии, было ранено и уничтожено множество террористов вместе с техникой.

Корреспондент SANA также добавил, что на востоке провинции в селении Букрос ВВС САР уничтожили кустарную установку по переработке нефти.

Как сообщает ливанское информагентство Al-Masdar, сирийская военная авиация ликвидировала конвой ИГ, направляющийся к перекрестку Хувайджа через северный периметр военного округа Дейр эз-Зор.

Сирийский самолет, как сообщается, ударил по четырем автобанам, когда боевики готовились к поездке в северную часть авиабазы Дейр эз-Зор. Боевики планировали очередную атаку на позиции сирийских военных.

В Аин-Тарме продолжаются бои САА и «Фейлак ар-Рахман»

Военнослужащие сирийской армии вернули под контроль правительства несколько точек вблизи Санабельской АЗС в пригороде Дамаске Айн-Тамра, сообщает Al-Masdar.

Как передает корреспондент агентства в Дамаске Ибрагим Жуде, 105-я бригада Республиканской гвардии САА захватила почти все здания с видом на стратегически важную Санабельскую АЭС.

Корреспондент Al-Masdar в Дамаске отмечает, что с сегодняшним прогрессом в Айн-Тарме сирийская армия фактически обрезает крупнейшую линию снабжения боевиков «Фейлак ар-Рахман», ведущую из Джобара.

Издание RT Arabic также опубликовало видеозапись столкновений САА и боевиков в Айн-Тарме.

Ликвидация главаря ИГИЛ

Сенатор Алексей Пушков считает вероятность ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади фактически «100-процентная», сообщают РИА Новости.

По словам Пушкова, скорее всего аль-Багдади не пережил удара ВКС РФ. Он также подчеркнул, что согласно поступающим из различных источников данным, в группировке началась борьба между экстремистами за пост преемника аль-Багдади. «Это, на мой взгляд, безусловно подтверждает данные о его уничтожении», — добавил сенатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что главарь ИГ аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара российских воздушно-космических сил 28 мая в южном предместье Ракки. На данный момент нет подтверждений или опровержений смерти аль-Багдади.

* Организация запрещена на территории РФ.