Лавров обсудил Сирию и Палестину на встрече с главой кнессета Израиля
Москва, 29 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретился с председателем кнессета Израиля Юлием Эдельштейном, который прибыл с визитом в Москву.
Политики обсудили вопрос урегулирования палестино-израильского и сирийского конфликтов, а также общие вопросы борьбы с международным терроризмом. Кроме того, глава МИД РФ затронул вопрос укрепления дружественных отношений между Москвой и Иерусалимом.
«В ходе беседы были обсуждены перспективы развития дружественных российско-израильских отношений, включая их гуманитарные аспекты и совместные усилия по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацизма», — сообщает пресс-служба МИД РФ.