Лавров обсудил Сирию и Палестину на встрече с главой кнессета Израиля

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Москва, 29 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретился с председателем кнессета Израиля Юлием Эдельштейном, который прибыл с визитом в Москву.

Политики обсудили вопрос урегулирования палестино-израильского и сирийского конфликтов, а также общие вопросы борьбы с международным терроризмом. Кроме того, глава МИД РФ затронул вопрос укрепления дружественных отношений между Москвой и Иерусалимом.